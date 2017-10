Do súťaže Fajna folklórna fotka sa zapojilo 43 autorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Spišská Nová Ves 10. októbra (TASR) – Na Spiši vrcholí v týchto dňoch 4. ročník fotografickej súťaže v teréne Fajna folklórna fotka.informovala Miriama Bukovinská zo SOS.Účastníci mohli prispieť svojimi fotografiami do dvoch kategórií, folklórny ornament a reportáž folklórnych zvykov, pričom úlohou fotografov bolo zachytiť folklórny ornament a ľudové kroje alebo ľudové zvyky a tradície.dodala Bukovinská.Odborná porota v zložení Miroslav Kováč, Nikola Podolínska a Matúš Matava to mala podľa nej pri výbere najlepších fotografií veľmi ťažké. Snahou poroty bolo vybrať fotografie, ktoré vynikajú inovatívnym prístupom k téme a zároveň spĺňajú kritériá kvalitnej snímky.vymenovala Bukovinská.V druhej kategórii prvenstvo získala Jana Šípková s kolekciou reportážnych fotografií z Pohorelej a Sihly. Za ňou sa umiestnil Ján Zibura za cyklus Lúčnica v Tatrách.uzatvorila Bukovinská s tým, že výstava najlepších fotografií bude v SOS sprístupnená do 10. novembra.