Do súťaže o novú budovu pre rezort spravodlivosti prišlo 11 ponúk

Ilustračné foto. Foto: Lukáš Valentovič Foto: Lukáš Valentovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) – Pri hľadaní nového sídla by si ministerstvo spravodlivosti mohlo vyberať až medzi 11 budovami. Také množstvo ponúk prijalo v stanovenom termíne, ktorým bol 31. júl. Informoval o tom dnes hovorca ministerstva Peter Bubla.uviedol Bubla. Bližšie podrobnosti o ponukách ministerstvo nateraz nezverejnilo.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) oznámila 14. júla, že spúšťa výber novej administratívne budovy pre svoj rezort. V prvom kole – do konca júla - mohli záujemcovia zaslať žiadosť o zaradenie do výberového konania. Uchádzačov, ktorí splnia podmienky, ministerstvo pozve do druhého kola a vyzve ich na predloženie ponuky rozdelenej na technickú a cenovú časť.ozrejmil postup v druhom kole Bubla.Ministerstvo dnes sídli v budove na Župnom námestí spolu s Najvyšším súdom, ktorý je tu v prenájme. Budova postavená ako súd by mala v budúcnosti slúžiť tomuto účelu a ministerstvo sa podľa plánov šéfky rezortu presťahuje. Obom inštitúciám budova kapacitne nepostačuje, vyžaduje rekonštrukciu a Žitňanská tiež upozorňuje na nevhodnosť zdieľania spoločných priestorov výkonnou a súdnou mocou.K vyhláseniu výberového konania pristúpilo ministerstvo po tom, ako sa nepodarilo nájsť v hlavnom meste vhodný verejnoprávny priestor. Súťaž je otvorená a rezort si vyhradil právo aj nevybrať žiadnu ponuku. Sťahovanie chce podľa podmienok súťaže Žitňanská zrealizovať najneskôr do konca marca 2019.Súťaž je vyhlásená alternatívne na prenájom s možnosťou odkúpenia aj na kúpu priestorov. Predstava ministerky je, aby sa do nových priestorov presťahovalo aj Centrum právnej pomoci.