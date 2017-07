Do súťaže o zmenu podoby sídliska Luník IX sa prihlásilo 24 záujemcov

Lunik IX, ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 18. júla (TASR) - Do ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže Luník IX sa prihlásilo 24 záujemcov. Vyhlásilo ju mesto Košice, v spolupráci s Mestskou časťou (MČ) Košice - Luník IX a neziskovou organizáciou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. Účelom súťaže je pretvoriť starý fenomén Luníka IX na nový, príťažlivejší model sídliska.uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.MČ Luník IX podľa jej slov v súčasnosti nedisponuje žiadnou urbanistickou štúdiou, ktorá by komplexne riešila budúci stavebný rozvoj na sídlisku. Preto sa mesto rozhodlo vyhlásiť verejnú súťaž. Ako povedala, charakter sídliska sa podstatne mení.dodala Šnajdárová.Najdôležitejším cieľom súťaže je podľa hovorkyne na základe odbornej diskusie nájsť komplexné riešenie rómskej otázky pre spomínané sídlisko, ktoré by ho časom dostalo na úroveň akéhokoľvek iného sídliska.Aktuálne sú evidované dva investičné zámery na sídlisku. MČ má záujem o výstavbu dvojpodlažných bytových domov nižšieho štandardu a mesto Košice v spolupráci s ETP Slovensko plánuje podporiť a poskytnúť pomoc individuálnym stavebníkom.