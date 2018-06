Do Svetového dňa darcov krvi sa zapája aj Slovensko

Darovanie krvi. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Aj Slovensko si vo štvrtok pripomína, aké dôležité je darovať krv. Na Svetový deň darcov krvi otvára všetky svoje pracoviská Národná transfúzna služba (NTS) SR, Slovenský Červený kríž (SČK) spolu s partnermi zase celý týždeň organizuje Divadelné kvapky krvi. Doobeda budú v bratislavskom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava a banskobystrickej štátnej opere.uviedla hovorkyňa NTS SR Eva Ravingerová.Deň otvorených dverí sa koná na všetkých odberových centrách NTS, a to v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline do 17.00 h. Návštevníci môžu darovať krv a oboznámiť sa s činnosťou NTS SR. Záštitu nad oslavami prevzala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.Slogan tohtoročného Svetového dňa - Buď tu pre druhých. Daruj krv. Daruj život - pripomína hlavné princípy bezpríspevkového darcovstva krvi ako solidarita, úcta, empatia a láska k druhým. Slovenský Červený kríž opäť zdôrazňuje potrebu darovania krvi a ďakuje darcom krvi za ich nezištnú pomoc. Pomoc ľuďom, ktorých zdravie a život priamo závisia od rozhodnutia úplne neznámeho človeka ísť darovať krv.Pri jednom odbere, ktorý trvá päť až 15 minút, sa odoberie 450 mililitrov krvi. Tú môže darovať každý zdravý človek vo veku 18 až 60 rokov, pri pravidelnom darovaní až do veku 65 rokov. Za najvzácnejších darcov sa považujú tí s negatívnym Rh faktorom krvi.Červenokrižiaci v týchto dňoch oceňujú darcov krvi plaketami Jana Janského a Jána Kňazovického. Na Slovensku daruje podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii krv takmer 318.000 ľudí, pravidelných darcov je približne 100.000. Ročne SČK ocení plaketami viac ako 11.000 mnohonásobných darcov krvi.Aktivity v rámci Svetového dňa darcov krvi organizujú okrem SČK A NTS SR aj hematologicko - transfúzne oddelenia nemocníc. Napríklad v bratislavskej Nemocnici sv. Michala tak bude vo štvrtok darovať krv takmer sto policajtov a hasičov.Prvý Svetový deň darcov krvi zorganizovali 14. júna 2004 v Johannesburgu pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby. Už vtedy sa tento deň pripomínal v 80 krajinách sveta.