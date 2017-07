Do Talianska prišlo od januára vyše 85.000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Rím 18. júla (TASR) - Do Talianska prišlo od januára do 11. júla tohto roka 85.209 migrantov, čo predstavuje deväť percentný nárast oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka. Väčšina z novopríchodzích migrantov (až 96 percent) sa na cestu vydala z Líbye. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú dnes TASR zaslalo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.V správe sa ďalej uvádza, že postupne narastá prílev migrantov z Turecka (3 percentá z celkového počtu). Kým za prvých šesť mesiacov roka do Talianska prišlo 2350 tureckých migrantov, len v samotnom júni ich dorazilo 1000. Samotné Turecko sa zároveň čoraz častejšie stáva akousi tranzitnou krajinou pre občanov Bangladéšu, ktorí do Turecka nepotrebujú tranzitné víza.Väčšina migrantov (53 percent), ktorí sa do Talianska doplavili, pochádzala z niektorej zo šiestich západoafrických krajín - Nigéria, Guinea, Pobrežie Slonoviny, Gambia, Senegal či Mali.Do Talianska naďalej migrujú aj osoby pochádzajúce z Maroka, a to prechodom cez Líbyu - kam sa dostávajú tranzitom zo susedného Tuniska. Táto trasa je omnoho frekventovanejšia než tzv. španielska cesta, za ktorej neobľúbenosť môže readmisná dohoda Španielska s Marokom. Pomerne vysoký naďalej ostáva aj počet Eritrejčanov (4553), ktorí sa do Talianska doplavili. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka však napriek tomu ide o výrazný pokles, zhruba o polovicu. Za menší počet migrujúcich Eritrejčanov môže jednak sprísnenie kontrol na eritrejskej hranici aj väčšie ťažkosti pri prechode Sudánom a Líbyou, ale tiež finančná reforma, ktorú zaviedla tamojšia vláda a ktorá sa dotkla finančných tokov naviazaných na pašovanie ľudí.Druhú najpočetnejšiu národnosť medzi týmito migrantmi predstavujú Bangladéšania, ktorých sa od začiatku roka v Taliansku vylodilo už 8268.Podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra sa od začiatku roka do 27. júna v Taliansku zároveň vylodilo 9761 neplnoletých osôb bez sprievodu, čo predstavuje asi 11 percent z počtu všetkých vylodených migrantov. Talianske ministerstvo práce a sociálnych vecí zároveň na konci mája evidovalo vo svojom systéme dovedna 16.348 zaregistrovaných neplnoletých osôb bez sprievodu. Väčšina z nich pochádza z Gambie, Egypta a Albánska a až 5910 ich bolo v rovnakom čase nevypátrateľných.Od 1. januára do 7. júla dostalo Taliansko 77.449 žiadostí o medzinárodnú ochranu (o 44 percent viac v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016). Talianska vláda zabezpečila medzinárodnú ochranu 44 percentám žiadateľov v nasledujúcom pomere: štatút utečenca dostalo približne deväť percent žiadateľov, doplnkovú ochranu asi desať percent žiadateľov, humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) 24 percent žiadateľov.Podľa údajov talianskej pobrežnej stráže bola od začiatku roka do 26. júna 2017 bola poskytnutá pomoc 79.935 migrantom, z ktorých väčšina (87 percent) boli dospelé osoby (78 percent mužov a 9 percent žien). Najčastejším plavidlom pašerákov (65 percent) boli gumené člny.Podľa údajov Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) zahynulo od začiatku roka v mori 2150 osôb. IMO zároveň uviedla, že v Líbyi bolo zaregistrovaných 350.000 migrantov majúcich dovedna 37 národností. Dodala, že v tomto roku už bolo dobrovoľne repatriovaných z Líbye do krajín svojho pôvodu 5172 migrantov.