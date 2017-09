Do Talianska prišlo od januára vyše 99.000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Rím 7. septembra (TASR) - Do Talianska prišlo od 1. januára do 4. septembra tohto roka 99.119 migrantov, čo predstavuje 13,86-percentný pokles oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka. Väčšina z novopríchodzích migrantov (až 95 percent) sa na cestu vydala z Líbye. Rastúcu tendenciu majú aj počty migrantov prichádzajúcich z územia Turecka (3 percentá z celkového počtu). Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú dnes TASR zaslalo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.Väčšina z migrantov (50 percent), ktorí sa do Talianska doplavili, pochádzala z niektorej zo šiestich západoafrických krajín - Nigéria, Guinea, Pobrežie Slonoviny, Gambia, Senegal a Mali. Druhou najpočetnejšou skupinou, boli Bangladéšania, ktorých od začiatku roka do Talianska prišlo už 8745 (deväť percent zo všetkých).Od 1. januára do 25. augusta dostalo Taliansko 95.439 žiadostí o medzinárodnú ochranu (o 32,58 percentný nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2016). Talianska vláda priznala medzinárodnú ochranu 44 percentám žiadateľov v nasledujúcom pomere: štatút utečenca dostalo deväť percent žiadateľov, doplnkovú ochranu desať percent a humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) 25 percent žiadateľov.Plavidlá humanitárnych organizácií zachránili od 1. januára do 31. augusta dovedna 40.521 migrantov, čo predstavuje 42 percent z celkového počtu zachránených ľudí. Dovedna 31 percent zo záchranných operácií vykonala talianska pobrežná stráž.Podľa údajov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) od začiatku roka zahynulo v mori dovedna 2410 osôb, pričom v mesiacoch júl a august došlo k výraznému poklesu v počte úmrtí na mori.Talianske veľvyslanectvo pripomenulo, že od 31. júla vstúpil do platnosti nový kódex správania sa mimovládnych organizácií pri zachraňovaní migrantov, ktorého autorom je talianske ministerstvo vnútra. Kódex zakazuje vstupovať do výsostných vôd Líbye a klásť prekážky líbyjskej pobrežnej hliadke a oprávňuje políciu vstupovať na lode za účelom vyšetrovania obchodovania s ľuďmi.