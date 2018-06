Do testovania IT zručností sa zatiaľ zapojilo viac ako 18.000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) – Od spustenia najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku sa do testovania zatiaľ zapojilo viac ako 18.000 žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl. TASR o tom informoval Juraj Kadáš z IT Asociácie Slovenska.Test pre stredné a vysoké školy vyplnilo 8195 riešiteľov, do testovania pre žiakov základných škôl sa zapojilo 10.170 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 37 percent, o niečo lepšie sú na tom žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť predstavuje 45 percent.uviedol k priebežným výsledkom testovania prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.V testovaní sa zatiaľ najviac darí stredoškolákom a vysokoškolákom z Bratislavského kraja, dosiahli priemernú úspešnosť 41 percent, na druhom mieste sú riešitelia z Prešovského kraja s priemernou úspešnosťou 40 percent. Najväčšiu úspešnosť v prípade testu pre stredné školy riešitelia zaznamenali v kategórii internet, pohybuje sa na úrovni 59 percent.povedal Kadáš.Do testu sa zapojilo viac ako 10.000 žiakov základných škôl, priemerná úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí od 41 percent (Banskobystrický kraj) do 52 percent (Bratislavský kraj).priblížil Kadáš. Najhoršie sa im zatiaľ darí v kategórii bezpečnosť a informačné systémy, kde žiaci základných škôl dosiahli úspešnosť 36 percent.Testovanie IT zručností na Slovensku potrvá do 30. júna, zapojiť sa do neho môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie na webe wwww.itfitness.sk.