Do Topoľčianok sa po rozsiahlej rekonštrukcii vrátil Masarykov koč

Topoľčianky 3. júla (TASR) – Do Národného žrebčína v Topoľčiankach sa po rozsiahlej rekonštrukcii vrátil osobný koč prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Koč rekonštruovala poľská firma, ktorá ho vrátila do pôvodnej podoby pri zachovaní technologických postupov a materiálov, ktoré sa používali v minulosti." informovalo vedenie žrebčína.Zrekonštruované kupé predstaví žrebčín verejnosti pri príležitosti výstavy koní, ktorá sa uskutoční v Topoľčiankach v polovici septembra tohto roka. Výstava bude súčasťou trojdňového podujatia, ktorým si žrebčín pripomenie 80. výročia úmrtia T. G. Masaryka. Okrem bohatého sprievodného programu budú súčasťou programu aj ukážky využitia koní rôznych plemien chovaných na Slovensku.Prezident Masaryk prijal Topoľčianky za svoje letné sídlo v roku 1921. O dva roky neskôr v ňom strávil po prvý raz celé dva mesiace - august a september. Do Topoľčianok sa potom pravidelne vracal každé leto až do roku 1933, neskôr mu to už jeho zdravotný stav nedovoľoval. Štyrikrát ho v letnom sídle na Slovensku navštívil spisovateľ Karel Čapek a práve v Topoľčiankach vznikli známe Hovory s T. G. Masarykom. V letnom sídle vtedajší prezident privítal aj vdovu po americkom prezidentovi Wilsonovi, gréckeho ministerského predsedu Venezilosa, rumunského kráľa Karola i bulharského kráľa Borisa.