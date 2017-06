Do Trenčianskeho kraja vlani prišlo o 26,1% viac zahraničných turistov

Trenčiansky hrad, ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 4. júna (TASR) – V ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom samosprávnom kraji prenocovalo v minulom roku rekordných 322.022 návštevníkov. Z nich bolo 84.627 osôb zo zahraničia, čo predstavuje medziročný nárast o 26,1 %. I napriek tomu bol počet prenocovaných zahraničných návštevníkov v TSK najnižší spomedzi všetkých slovenských krajov.Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš, až 92,1 % zahraničných návštevníkov TSK bolo v minulom roku z Európy.uviedol Arpáš.Návštevníci z Ázie sa na využití ubytovacích kapacít TSK podieľali 4,6 %. Najviac ázijských hostí bolo z Kórejskej republiky (975), Čínskej ľudovej republiky (821), Izraela (516). Z krajín amerického kontinentu bolo najviac obyvateľov Spojených štátov amerických (1452) a Kanady (279). Trenčiansky kraj v minulom roku navštívilo aj 59 Egypťanov a 103 Austrálčanov.Až 45,8 % zahraničných návštevníkov kraja zavítalo do okresu Trenčín. Ako cieľ svojej cesty si okres Prievidza vybralo 21,9 % zahraničných návštevníkov kraja, zhodne po 8,5 % zahraničných návštevníkov pricestovalo do okresov Púchov a Nové Mesto nad Váhom, 5,6 % do okresu Považská Bystrica, 4,2 % do okresu Ilava, 2,5 do okresu Myjava, 1,9 % do okresu Bánovce nad Bebravou a najmenej do okresu Partizánske (1 %).