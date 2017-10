Do Trenčianskeho múzea sa vrátilo 21 vzácnych foriem na modrotlač

Na snímke matrica pre modrotlač. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Trenčín 6. októbra (TASR) – Do múzejného depozitára Trenčianskeho múzea v Trenčíne sa vo štvrtok (5.10.) vrátilo 21 vzácnych foriem na modrotlač. Ich krádež odhalila januárová inventarizácia etnografickej časti zbierkového fondu. Vedenie múzea podalo podnet na políciu.hovorí Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne.Vzápätí nasledovala mimoriadna revízia zbierkového fondu, ktorá odhalila, že chýba dvadsaťšesť modrotlačových foriem. Podľa etnografa Trenčianskeho múzea Martina Mala ide o vzácny súbor modrotlačových foriem z dielne J. Fojtíka z Bánoviec nad Bebravovu.ozrejmuje ich pôvod Malo.Vedenie múzea na základe výsledkov inventarizácie podalo koncom februára tohto roku trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre krádež. Vyšetrovatelia odboru kriminálnej polície OR PZ v Trenčíne vo štvrtok vrátili odcudzené predmety múzeu.povedal Martinisko po prevzatí zmiznutých foriem.Od nástupu nového vedenia do Trenčianskeho múzea v júni 2014 prebieha hĺbková inventarizácia zbierkového fondu.vysvetľuje momentálnu situáciu riaditeľ múzea. Aktuálne pracuje niekoľko inventarizačných tímov zložených z odborných pracovníkov múzea, ktorí identifikujú, spisujú a porovnávajú zbierkové predmety s dokumentáciou.Pracovníci múzea ukončili inventarizáciu zbierkového fondu výtvarného umenia a knižničného fondu, tá bola podľa riaditeľa prvá komplexná od roku 1952zakončil Peter Martinisko. Mnohé zo zbierok už prešli inventarizáciou i odborným ošetrením a postupne ich čaká uloženie v centrálnom depozitári v Novom Meste nad Váhom.