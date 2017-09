Do troch chodcov v New Yorku narazila dodávka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. septembra (TASR) - Troch chodcov zasiahlo v piatok večer v New Yorku dodávkové vozidlo, podľa predpokladov však išlo o nehodu. Informovali o tom miestne médiá.Incident sa stal pri železničnej stanici Penn Station v newyorskej časti Midtown Manhattan a spôsobil uzavretie Siedmej Avenue, uviedla televízia ABC News.Vodič podľa televízie NBC News polícii povedal, že plynový pedál dodávky uviazol v koberčeku na podlahe. Polícia jeho tvrdenie prešetruje.Troch spomínaných chodcov odviezli do nemocnice s ľahšími zraneniami.Svedok Mike Lamencusa vyhlásil, že videl, ako dodávka vrazila do dvoch z obetí. Muž spresnil, že stál pred stanicou Penn Station, keď zbadal, ako dodávka zrýchlila a narazila do ľudí. Videl, že jednu obeť dodávka vliekla.povedal svedok.