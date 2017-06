Do týchto krajín chodia v lete dovolenkovať Slováci najradšej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - V posledných rokoch sa dovolenkové preferencie Slovákov menia predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť danej destinácie. Prím tak hrajú predovšetkým tie miesta, kde sa nestali teroristické útoky. Do úzadia preto ustupujú napríklad destinácie ako Tunisko, Turecko, ale aj Egypt.Podľa štatistík Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) si ľudia pre letný oddych najradšej vyberajú Grécko, Chorvátsko, Bulharsko a Španielsko.opísal prezident asociácie Stanislav Macko.Teroristické útoky však ľudí ovplyvňujú nielen pri výbere cieľovej krajiny, ale aj pri plánovaní cesty.priblížil Peter Ferjenčík z oddelenia cestovného poistenia poisťovne Union.Podľa neho však 100-% bezpečná krajina už dnes neexistuje. Ľudia sa podľa neho skrátka musia naučiť dovolenkovať s rizikom. Mali by sa však držať niekoľkých zásad. Napríklad všímať si správy zo zahraničných médií, na letiskách sa snažiť čím skôr dostať do zabezpečených, strážených častí. Teda prejsť bezpečnostnou kontrolou najskôr, ako je to možné.Následne po prílete je podľa neho dobré urýchlene opustiť letisko, tiež byť ostražití na verejných priestranstvách a vždy niekomu oznámiť, kde sa plánujeme pohybovať, aby nás vedeli vyhľadať.Medzi top päť najbezpečnejších prímorských krajín patrí Chorvátsko, Slovinsko, Čierna Hora, Cyprus či Grécko. Vyššie bezpečnostné riziko je napríklad v Tunisku, Egypte (okrem prímorských letovísk), v Turecku, Francúzsku, Belgicku, Španielsku či vo Veľkej Británii.