Do ulíc Barcelony vyšli státisíce ľudí na podporu separatistov

Madrid 16. apríla (TASR) - Státisíce ľudí v Barcelone vyšli v nedeľu do ulíc a pod sloganompožadovali prepustiť separatistických katalánskych lídrov, informovala agentúra DPA.Demonštráciu na podporu katalánskych politikov, ktorí sú vo väzbe v rámci vyšetrovania snáh o nezávislosť Katalánska, zvolali odbory a separatistické organizácie.K protestu, na ktorom sa zhromaždilo podľa odhadu polície okolo 315-tisíc ľudí, došlo šesť mesiacov po tom, ako voliči v Katalánsku podporili v referende odtrhnutie sa tohto regiónu od Španielska, ktoré Madrid odmietol uznať. Bohatý severovýchodný región odvtedy naďalej zostáva v stave politického chaosu.Španielsky Najvyšší súd vo štvrtok po druhý raz zamietol žiadosť o prepustenie z väzby pre lídra hnutia za nezávislosť Katalánska Jordiho Sáncheza.Ten sa uchádzal o post predsedu katalánskej vlády, ktorý je už tretí mesiac neobsadený. Ako prvý bol na post predsedu katalánskej vlády nominovaný katalánsky expremiér Carles Puigdemont. V hre bol okrem Sáncheza aj bývalý hovorca zosadenej katalánskej vlády Jordi Turull.Všetci traja doterajší kandidáti sú v Španielsku obvinení zo vzbury, za čo im hrozí 30 rokov väzenia.Samotný Puigdemont minulý týždeň podporil novú kandidatúru Jordiho Sáncheza za post katalánskeho premiéra.Ak nový premiér nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku budú automaticky vypísané nové voľby do regionálneho parlamentu.Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu. Tento stav trvá od 27. októbra 2017, keď došlo k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Katalánska.