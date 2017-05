Do ulíc historického Kežmarku sa po zime opäť vrátili Žlté bicykle

Ilustračná snímka, cyklotrasa Foto: TASR Ilustračná snímka, cyklotrasa Foto: TASR

Kežmarok 2. mája (TASR) – Do ulíc historického mesta Kežmarok sa po zime opäť vrátili Žlté bicykle. Požičať si ich môžu obyvatelia mesta na presun po Kežmarku. Vytvoriť komunitný systém zdieľaných bicyklov sa občianske zduženie Vlk, ktorý nikdy nespí rozhodlo po vzore Bratislavy vlani na jeseň."Na jeseň sme spustili pilotnú prevádzku zdieľaných Žltých bicyklov v Kežmarku s desiatimi repasovanými bicyklami a postupne s desiatimi novými. Staré bicykle sme dostali od ľudí a nové komponenty a nové bicykle pribudli vďaka podpore od ľudí cez zbierku," uviedol predseda združenia Dominik Jakub. S prvým snehom však bicykle uskladnili pod strechu. Podľa jeho slov však bol o tento projekt v Kežmarku veľký záujem. V súčasnosti je k dispozícii 18 bicyklov v rôznych častiach mesta, napríklad pri hrade, radnici či na sídliskách.Podľa Jakuba je potrebné spopularizovať bicykel ako dopravný prostriedok a verejnosti vysvetliť, čo slovné spojenie zdieľané bicykle znamená. "Keď sme začínali, museli sme ľuďom vysvetľovať, že bicykel nie je len na rekreáciu a šport, ale aj efektívny dopravný prostriedok v meste," priblížil Jakub. Podľa jeho ďalších slov sa mu pravidelne ozývajú ľudia z iných miest s otázkami, ako by mohli zaviesť zdieľané bicykle v ich meste."Za dva a pol mesiaca, čo boli bicykle nepretržite vonku bez dozoru, sa im nič nestalo. Jediné poškodenie, nič nikto neukradol. Ľudia vedia byť aj slušní a zodpovední. Stávalo sa nám, že ak mal bicykel defekt, tak nám to niekto napísal, aby sme ho prišli opraviť," vysvetlil Jakub.Žlté bicykle v Kežmarku začali kampaňou, vďaka ktorej sa združeniu podarilo vyzbierať viac ako 3000 eur a mnoho starších bicyklov. Bicykle určené na zdieľanie sú od ostatných bicyklov odlíšené žltou farbou. Na označených stanovištiach si môže záujemca bicykel požičať cez internetovú aplikáciu, následne si ho odomkne a na ďalšom stanovišti ho vráti. Bicykle sú uzamknuté zámkami na kód. Záujemca získa kód, ktorý použije pri otvorení zámku a nový kód, na ktorý ho po vrátení zmení.