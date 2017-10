Do ulíc hlavného mesta dnes opäť zavíta Biela noc

Z 8. ročníka festivalu Biela noc v Košiciach 30. septembra 2017. Na snímke obrí humanoid v košickom Mestskom parku. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 7. október (TASR) - Na medzinárodné umelecké podujatie Biela noc sa môžu tešiť Bratislavčania i návštevníci mesta. Koná sa dnes a 70 svietiacich atrakcií od domácich a zahraničných umelcov nevšedne spestrí najvyššie budovy, nábrežie Dunaja a iné verejné priestranstvá.Podľa organizátorov z občianskeho združenia (OZ) Biela noc je najväčší slovenský festival súčasného umenia. Jeho tretí ročník bude najpočetnejší aj množstvom umelcov. Celkove sa na ňom podieľa 298 výtvarníkov, performerov, hudobníkov, dizajnérov, ktorí vytvoria 270 svetelných gúľ, 568 neónových trubíc či 3,5 kilometra laserových lúčov. Osvetlia 160-metrový mrakodrap, budovu Slovenského rozhlasu a iné objekty, vytvoria vodnú trasu od River parku po most Apollo.Nevšednú podobu bude mať aj Medická záhrada, fontána Družba na Námestí slobody, Bratislavský hrad, Ufo na Moste SNP, nádvorie Zichyho paláca, Starý most, Námestie SNP. Svetelnými inštaláciami ožije Stará tržnica, kostol Klarisky, Slovenská národná galéria, nová Cvernovka a ďalšie objekty či priestory v uliciach centra mesta.zdôvodňuje organizátorka festivalu Zuzana Pacáková z OZ.Sú vytvorené štyri tematické trasy pre rodiny s deťmi, pre náročnejších divákov aj pre návštevníkov, ktorí sa chcú pri dielach zabaviť. Pre záujemcov je užitočným pomocníkom na jednotlivých trasách aplikácia s mapou, popismi diel a užívateľským manuálom. Stiahnuť si ju možno pred podujatím. Časť programu je bezplatná, vstup na časovo obmedzené predstavenia a interiérové inštalácie bude spoplatnený. Dôchodcovia, deti do 15 rokov a ŤZP majú vstup bezplatný.Pripravený je aj sprievodný program. V ňom je i fotografická súťaž či výstavy a inštalácie v mnohých galériách. Informácie o programe a posilnenej doprave sú na stránke www.bielanoc.sk.Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní počas dnešného podujatia Biela noc 2017 spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD), a to až do skorých ranných hodín. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Posilnené budú denné električkové linky č. 8 a 9, autobusové linky č. 50 a 70 a trolejbusové linky č. 205 207, ktoré budú mať nasadené kapacitnejšie vozidlá.doplnila Volfová.Väčšie vozidlá budú premávať aj na nočných autobusových linkách č. N29, N37, N53, N55, N61, N74 a N80. Zároveň budú viaceré nočné linky premávať v čase medzi 23.30 h a 1.30 h nasledujúceho dňa v kratších intervaloch. Z hlavnej stanice budú každých 15 minút odchádzať linky č. N21, N33, N53 a N80. Z rovnakého miesta, ale v 10-minútových intervaloch, budú vyprevádzané linky č. N93 a N95. Rovnaký časový interval bude platiť aj pre linku č. N72, ktorá bude vychádzať z Hodžovho námestia.