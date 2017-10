Do ulíc hlavného mesta opäť zavítala Biela noc

Z 8. ročníka festivalu Biela noc v Košiciach 30. septembra 2017. Na snímke bazén napustený vodou, nad ktorým sa vznáša sedemmetrový mesiac v košickej Kunsthalle. Autorom inštalácie s názvom Museum of the Moon je Brit Luke Jerram. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Mesiac v Medickej záhrade, svetelné lúče ponad hladinu Dunaja spájajúce oba brehy rieky, geometrická hra v Podhradí či priama reakcia interaktívnej hladiny vody na človeka. Ale aj osvietený 160-metrový mrakodrap, UFO na Moste SNP a budova Slovenského rozhlasu, svetelné inštalácie Starej tržnice, kostola Klarisky či nevšedná podoba fontány Družba na Námestí slobody, Bratislavského hradu či Starého mosta.To je len časť z viac ako 70 svetelných expozícií objektov a výstav, ktoré prináša dnešná Biela noc 2017. Tá návštevníkom ponúka opäť netradičnú prechádzku nočnou Bratislavou. Ňou návštevníkov "prevedie" 298 výtvarníkov, performerov, hudobníkov či dizajnérov zo Slovenska, Európy i celého sveta. Vytvorené sú štyri tematické trasy pre rodiny s deťmi, pre náročnejších divákov a aj pre návštevníkov, ktorí sa chcú pri dielach zabaviť.povedala pri otvorení aktuálneho ročníka Bielej noci organizátorka Zuzana Pacáková. Zároveň ním vyzdvihla potrebu popularizovať súčasné umenie a pracovať s verejným priestorom.doplnila Pacáková.Podujatie vyzdvihla aj bratislavská krajská poslankyňa a členka Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu Tatiana Mikušová, podľa ktorej sa tým posúva turistická sezóna.skonštatovala Mikušová s tým, že tento rok sa podarilo dostať podujatie aj mimo hlavného mesta. Po Bratislave sa totiž presunie priamo do regiónov a do 15. novembra sa predstaví v Senci, v Stupave a v Budmericiach.Užitočným pomocníkom na jednotlivých trasách je aplikácia s mapou, popismi diel a užívateľským manuálom. Časť programu je bezplatná, vstup na časovo obmedzené predstavenia a interiérové inštalácie bude spoplatnený. Dôchodcovia, deti do 15 rokov a ŤZP majú vstup bezplatný.Počas akcie sú posilnené denné i nočné linky mestskej hromadnej dopravy. Na viaceré z nich sú nasadené kapacitnejšie vozidlá, nočné spoje budú zároveň vychádzať z hlavnej stanice a Hodžovho námestia v 10 až 15-minútových intervaloch. Posilnené budú tiež nočné mimobratislavské spoje, a to do Senca, Chorvátskeho a Slovenského Grobu, Pezinka, Modry, Šamorína, Tomášova, Stupavy a Malaciek.Biela noc je medzinárodný umelecký projekt, ktorého úlohou je priblížiť verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol. Vznikla v Paríži v roku 2002. Odtiaľ sa počas niekoľkých rokov rozšíril projekt aj do iných miest, ako je napr. New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton, Turín, Petrohrad, Košice a Bratislava.UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.hl pop