Do ulíc miest vyjdú opäť dobrovoľníci organizácie Úsmev ako dar

Bratislava 2. mája (TASR) – Pomoc pre sociálne slabé rodiny alebo náhradné rodiny. Zabrániť vyňatiu detí z rodín či dostať deti čo najskôr z detských domovov späť domov. Ale zároveň aj osveta ľudí k ľudskosti, aby vnímali svoje okolie a uvedomovali si, že medzi nami žijú aj rodiny, ktoré potrebujú pomoc a podporu a aby sa na nich nepozerali cez prsty. To je cieľom dvojtýždňovej verejnej finančnej zbierky Deň úsmevu, ktorú dnes po pätnásty raz spúšťa organizácia Úsmev ako dar. Prebiehať bude v 26 mestách na Slovensku, vrátane Bratislavy, a zbierať dobrovoľné finančné príspevky bude okolo 1500 dobrovoľníkov.povedala pre TASR výkonná riaditeľka organizácie Eva Bodnárová. Za posledných päť rokov sa prostredníctvom verejnej zbierky podarilo vyzbierať takmer 138.000 eur, z toho takmer 19.000 eur v uplynulom roku. Z minuloročného výťažku mohla pritom organizácia pomôcť 256 biologickým rodinám v kríze, v ktorých žije 617 detí, a 101 náhradným rodinám, ktoré poskytujú domov 107 deťom.Podľa predstaviteľov organizácie teda nejde o jednorazovú pomoc, ale o systematickú a dlhodobú pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi a vniká riziko, že deti prídu o svoje zázemie, čo znamená, že môžu byť umiestnené do detských domovov. Za najlepšiu pomoc dieťaťu totiž považujú práve pomoc jeho rodine. Najčastejšími problémami rodín sú pritom bývanie, zamestnanie či zadlženosť, v menšej miere rodičovské zručnosti, ako výchova dieťaťa a jeho školská dochádzka, v neposlednom rade aj partnerské a medziľudské vzťahy.vysvetľuje sociálna pracovníčka Emília Bezáková, podľa ktorej sa každej rodine vypracúva sociálny plán pomoci s jednotlivými krokmi, avšak dôležité je, aby aj samotní klienti mali snahu a záujem dostať sa z danej situácie.Z výskumov organizácie vyplýva, že až okolo 12.000 detí bolo zo svojich rodín vyňatých alebo boli umiestnené v detských domovoch. Ide najčastejšie o malé, ale aj staršie deti, pričom viac ako štvrtina z nich má štyroch a viac súrodencov. Väčšina rodín pritom chce pomôcť sebe a svojim deťom, aby sa mohli vrátiť čo najskôr domov, iba zhruba desať percent je takých rodín, ktoré ohrozujú svoje dieťa ubližovaním alebo týraním a len dve percentá detí odmietajú kontakt s rodičmi.Jozef Mikloško z organizácie v tejto súvislosti však upozorňuje, že jedným z najdôležitejších krokov je začať prácu s rodinou čo najskôr. Šanca návratu dieťaťa býva v takom prípade až okolo 60 percent a systematickou prácou sa až 80 rodín dokáže následne postaviť na vlastné nohy. Dôležitú úlohu tak zohrávajú centrá pre pomoc rodinám, ktoré fungujú napr. v Trnave, Nitre, Prievidzi, Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Rimavskej Sobote, Prešove a Košiciach, do konca roka by chcela takéto zariadenie otvoriť organizácia aj v Bratislave. Tá tiež víta koncept budovania centier pre rodinu a dieťa, s ktorým prišiel rezort práce.dodal Mikloško.Pomoc rodinám môžu záujemcovia oddnes do 14. mája prostredníctvom verejnej zbierky. Dobrovoľníci sú viditeľne označení červením tričkom organizácie, majú dobrovoľnícky preukaz a riadne označenú a zapečatenú pokladničku. Pomôcť sa však dá celoročne, napr. poslaním SMS v tvare USMEV na číslo 887 alebo cez webovú stránku www.rodinasapocita.sk.