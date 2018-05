Do USA smeruje vysokopostavený predstaviteľ KĽDR

Na archívnej snímke generál Kim Jong-čchol. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 29. mája (TASR) - Do Spojených štátov smeruje vysokopostavený predstaviteľ Severnej Kórey, aby tam prerokoval prípadný summit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom, informovala agentúra Jonhap.Podľa nej severokórejský generál Kim Jong-čchol, podpredseda ústredného výboru vládnej Kórejskej strany práce, pricestoval v utorok do Pekingu. Podľa zdrojov agentúryOčakávalo sa, že Kim Jong-čchol vycestuje do USA v rámci recipročnej návštevy. Severnú Kóreu totiž navštívil začiatkom mája americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a rokoval práve s Kim Jong-čcholom. Podľa Jonhapu by dvojica mohla v USA dokončiť plány na historický summit Trumpa a Kim Čong-una.Trump minulý štvrtok oznámil, že ruší pripravovaný summit s Kim Čong-unom, plánovaný na 12. júna v Singapure. Krátko na to však uviedol, že stretnutie by sa predsa len mohlo konať. Trump v nedeľu uviedol, že skupina predstaviteľov USA je v Severnej Kórei, aby tam plánovala summit. Zvýšilo to očakávania, že schôdzka oboch lídrov sa naozaj uskutoční.