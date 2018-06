Do ustupujúceho Galilejského jazera napumpujú odsolenú vodu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Tel Aviv 13. júna - Zmenšujúce sa Galilejské jazero v Izraeli, na ktorého hladine podľa biblickej tradície kráčal Ježiš, doplnia odsolenou vodou z mora. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.Na základe plánu, ktorý schválila izraelská vláda, bude do roku 2022 napumpovaných do Galilejského jazera 100 miliónov kubických metrov vody ročne. Hladina jazera, sužovaného rokmi sucha, dosiahla najnižšiu úroveň za uplynulé storočie.Jazero sa nachádza 200 metrov pod úrovňou mora a má rozlohu zhruba 160 kilometrov štvorcových. Ešte pred desiatimi rokmi poskytovalo 400 miliónov kubických metrov pitnej vody a bolo jej najväčšou zásobárňou v krajine.Niekoľko po sebe nasledujúcich suchých zím však znížilo jeho hladinu do takej miery, že odber pitnej vody museli úrady obmedziť na 30-40 miliónov kubických metrov ročne. Krízovú situáciu zachránilo päť odsoľovacích staníc postavených na pobreží Stredozemného mora, spresňuje izraelský envirorezort.Na záchranu Galilejského jazera postaví židovský štát ďalšie dve zariadenia - v oblasti Galilea a pri Jeruzaleme. Soli zbavená voda bude následne prúdiť do viacerých prítokov jazera na severe Izraela.