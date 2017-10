Do utorka vznikne komisia na zmenu zákona o majetkových priznaniach

Na snímke poslanci NR SR v rokovacej sále. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. októbra (TASR) - Parlamentné strany majú už do utorka (10.10.) nominovať svojich členov do komisie, ktorá sa bude zaoberať zmenou ústavného zákona o konflikte záujmov. Ten okrem iného určuje pravidlá, ako majú vyzerať majetkové priznania verejných funkcionárov. Po dnešnom rokovaní poslaneckého grémia to médiám oznámil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka.V 11-člennej komisii má mať koalícia šesť členov, opozícia päť. Kto jej činnosť bude zastrešovať, vraj zatiaľ dohodnuté nie je. Do úvahy pripadajú predseda NR SR Andrej Danko (SNS) alebo šéf Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Martin Poliačik (SaS).Poslanci na grémiu hovorili aj o návrhu zbaviť lídra OĽaNO Igora Matoviča mandátu za to, že nemal dvakrát pozastavenú živnosť a bol v tom čase aj poslancom. Koalícia tento bod už dlhšie odsúva a neobjaví sa ani na októbrovom zasadnutí. Podľa Vašečku to Danko vysvetľoval tým, že chce najprv dohodu o tom, či má za formálne porušenie zákona nasledovať takýto prísny trest.povedal Vašečka. Matovič totiž v danom čase reálne nepodnikal. Jeho živnosť sa automaticky obnovila a on ju na niekoľko dní zabudol opäť pozastaviť.Sprísnenie majetkových priznaní sa spomína už roky, zriadené boli viaceré pracovné skupiny. Jedna tvorila zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov aj v minulom volebnom období. Hoci sa dohodla na zmenách, Smer-SD od nich odstúpil. Následne prišli ďalšie návrhy od opozície aj vládnej strany, ale ani jeden pre nedostatok hlasov neprešiel.Poliačik už dávnejšie šéfa NR SR Danka žiadal o zriadenie komisie. Danko uviedol, že zmeny zákona by mohli byť známe túto jeseň. V auguste, kedy bola koalícia v kríze a SNS prichádzala s rôznymi požiadavkami, Danko oznámil, že SNS bude na rokovaní Koaličnej rady (25.8.) žiadať prísnejšie pravidlá pre zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov. Koalícia o tom neskôr neinformovala. Danko tvrdí, že sa zmenám zákona nebráni, súčasná právna norma má podľa nehoZa potrebné považuje sledovanie majetkových prírastkov.