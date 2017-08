Do Veľkých Kapušian opäť zavíta tradičný Lečo festival a jarmok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Veľké Kapušany 23. augusta (TASR) – Lečo festival ponúkne vo Veľkých Kapušanoch v Michalovskom okrese aj v tomto roku okrem dobrého jedla aj zaujímavých hudobných interpretov. Začína už v sobotu 26. augusta na miestnom futbalovom ihrisku. Potrvá do nedele.Cieľom podujatia je podľa samosprávy upovedomiť verejnosť o tradičných hodnotách a jedlách v regióne, zabezpečiť priamu komunikáciu vedenia mesta s jeho obyvateľmi a tiež posilniť vzťahy medzi občanmi, inštitúciami, partnerskými mestami a obcami.Do súťaže sa mohli prihlásiť minimálne trojčlenné skupiny. "Každá si zabezpečí kotlík s príslušenstvom, plynový horák, suroviny na prípravu jedla, chlieb a všetko potrebné náčinie," informuje o tom organizačný poriadok. Súťažiaci si musia pripraviť najmenej desať litrov leča, aby ho mohli ponúknuť návštevníkom podujatia. Vyhodnotenie súťaže by sa malo uskutočniť predbežne o 21.00 h.Popri súťaži a ochutnávaní miestnych špecialít budú hostí zabávať domáci a zahraniční umelci. Jedným z nich je aj Richard Müller. Sprievodnými podujatiami sú tiež jarmok, ukážky práce hasičov a policajtov, remeselnícka dielňa či detský zábavný park.Mesto zároveň upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta, že od piatka (25.8.) od 12.00 h do pondelka (28.8.) do 10.00 musia v tejto súvislosti počítať s dočasnou uzáverou miestnych komunikácií.