 Do vesmíru vypustili prvý satelit vyrobený pomocou 3D tlačiarne

MYS CANAVERAL 18. augusta - Astronauti vo štvrtok po prvý raz vypustili do vesmíru satelit, ktorý takmer kompletne vyrobili pomocou 3D tlačiarne. Výskumníci budú sledovať, ako bude vesmír vplývať na časti vyrobené 3D tlačiarňou.



Astronauti Fiodor Jurčichin a Sergej Riazanskij z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) vypustili celkovo päť satelitov počas pobytu v otvorenom vesmíre, kde strávili sedem hodín a 34 minút a priniesli tiež niekoľko vzoriek na skúmanie. Satelity by mali byť vo vesmíre približne päť až šesť mesiacov.







Každý z nich má 30 až 60 centimetrov a hmotnosť od 4,5 kilogramu do 11 kilogramov. Vyrobili ich študenti na Polytechnickej univerzite v ruskom Tomsku. Ich tvorcovia na jednom z nich zanechali pozdravy obyvateľom Zeme v jedenástich jazykoch.



Ďalší satelit má pripomenúť 60. výročie vypustenia družice Sputnik 1, iný zas 160. výročie narodenia ruského vedca Konstantina Eduardoviča Ciolkovského.



Informácie pochádzajú z webstránky www.nasa.gov a agentúry AP.







