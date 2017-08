Do vodnej nádrže v Novej Bystrici vypustili dnes tisícky pstruhov

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Nová Bystrica 30. augusta (TASR) - Do vodnej nádrže Nová Bystrica na severozápade Slovenska vplávali dnes tisícky rýb. Pracovníci Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) zabezpečili na tento účel 1350 kilogramov pstruha potočného, ktoré priviezli v špeciálnom aute v 13-stupňovej vode.vysvetlil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Pavel Machava.Pri preprave rýb je potrebné dohliadnuť na správnu teplotu vody a obsah kyslíka. Bežne takto ryby dovážajú aj do iných krajín, kde cesta zaberie 12 až 14 hodín.vysvetlil Dušan Ondruš z Mestskej organizácie SRZ v Žiline.Voda vo vodárenskej nádrži pri Novej Bystrici má zvyčajne dobrú kvalitu. SVP ju dodáva vodárenskej spoločnosti, ktorá ju spracuje a dodá občanom. Ľudia sa v nej nesmú kúpať, ani loviť ryby.doplnil Machava s tým, že na Slovensku sa v súčasnosti nachádza osem vodárenských nádrží primárne určených na to, aby dodávali vodu, ktorá sa neskôr spracuje na pitné účely.