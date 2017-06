Do vojenskej prípravy sa môžu záujemcovia prihlasovať až do 23.júna

Na snímke slávnostný nástup príslušníkov aktívnych záloh v priestoroch Ženijného práporu v Seredi 16. mája 2017. Foto: TASR - Martin Pakovič Foto: TASR - Martin Pakovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - Ozbrojené sily SR predĺžili možnosť prihlásiť sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy o ďalšie dva týždne, a to až do 23. júna. Výcvik, ktorý je naplánovaný od augusta do októbra, bude prebiehať za nových podmienok. Napríklad zvýšil sa finančný príspevok pre absolventov, a to o takmer 730 eur. V súčasnosti je teda až vo výške až viac ako 1100 eur.uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Nových záujemcov o absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy čaká 11-týždňový výcvik v termíne od 2. augusta do 17. októbra v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. V rámci neho absolvujú vojenský výcvik pod vedením skúsených profesionálnych vojakov, čím získajú základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl.Dobrovoľná vojenská príprava je v súčasnosti pre slovenských občanov, ktorí nie sú príslušníkmi ozbrojených síl alebo iných bezpečnostných zborov, jedinou legálnou možnosťou ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti. Rezort obrany chce týmto zároveň predchádzať posilňovaniu vplyvu akýchkoľvek polovojenských a „poloextrémistických“ organizácií na území Slovenska.Po úspešnom ukončení dobrovoľného výcviku sa absolventi automaticky stávajú súčasťou záloh Ozbrojených síl SR. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.