Do volebného štábu J. Drahoša sa akreditovalo vyše 200 novinárov

Kandidát na českého prezidenta Jiří Drahoš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. januára (TASR) - Viac ako 200 novinárov sa akreditovalo do volebného štábu českého prezidentského kandidáta Jiřího Drahoša, ktorý sídli v pražskom Kongresovom centre. Žurnalisti sú z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Nemecka, ale prišli aj zástupcovia britskej spravodajskej stanice BBC či denníka New York Times.Do volebného štábu zavítalo v sobotu aj viacero známych osobností. Medzi nimi česká herečka Anna Geislerová, známy astronóm Jiří Grygar či bývalý český hokejista Jiří Hrdina. Samotný Drahoš by sa mal objaviť po 15.00 h.Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorých malo 8,4 milióna oprávnených voličov možnosť spolurozhodovať o tom, či na Pražskom hrade bude pokračovať ďalej úradujúci prezident Miloš Zeman alebo ho na čele štátu vystrieda niekdajší predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš, sa skončilo v sobotu o 14.00 h.Išlo v poradí o druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR, v tej historicky prvej pred piatimi rokmi uspel Miloš Zeman. Dvoch jeho predchodcov vo funkcii, Václava Havla a Václava Klausa, zvolili ešte poslanci parlamentu.V prvom kole volieb, ktoré sa konalo 12.-13. januára, zvíťazil Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov, Jiří Drahoš postúpil do druhého kola vďaka zisku 26,6 percenta hlasov.Osobitný spravodajca TASR Martin Paulík