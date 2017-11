Do volieb v TTSK ide 249 kandidátov na poslancov a päť na župana

Pešia zóna v Trnave. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 1. novembra (TASR) – O priazeň voličov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sa vo voľbách 4. novembra bude uchádzať 249 kandidátov na poslancov a piati kandidáti na predsedu TTSK. Oproti pôvodnému počtu sa počet kandidátov na poslancov znížil o dvoch a na predsedu o jedného.V utorok (31.10.) oznámil vzdanie sa kandidatúry nezávislý Jaroslav Cehlárik, a to v prospech kandidáta Jozefa Viskupiča (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Občianska konzervatívna strana a Zmena zdola). Kandidatúry sa tiež vzdali v obvode Dunajská Streda dve kandidátky za politickú stranu Nezávislosť a Jednota.Voliči budú voliť v Trnavskom kraji v siedmich volebných obvodoch. V obvode Dunajská Streda je 67 obcí, v obvode Galanta 36 obcí, Hlohovec má 24, Piešťany 27, Senica 31, Skalica 21 a Trnava 45 obcí. Tieto dovedna vyšlú do krajského parlamentu 40 kandidátov, ktorí získajú od voličov najviac hlasov. Za obvod Dunajská Streda bude osem poslancov, Galanta (7), Hlohovec (3), Piešťany (5), Senica (5), Skalica (3) a Trnava deväť poslancov.V TTSK sa do volieb zaregistrovalo 20 politických strán, hnutí a koalícií, z nich štyri do všetkých volebných obvodov.O post predsedu TTSK sa uchádzajú súčasný podpredseda TTSK József Berényi (SMK), predseda TTSK Tibor Mikuš (nezávislý), poslanec NR SR Jozef Viskupič (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Občianska konzervatívna strana a Zmena zdola), štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó (Most-Híd) a lekár Márius Novák (Nový parlament). Informoval riaditeľ sekcie vedenia Úradu TTSK Jozef Behúl.