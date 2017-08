Do Washingtonu pricestoval nový ruský veľvyslanec

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington 31. augusta (TASR) - Nový ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov pricestoval dnes do Washingtonu, informoval korešpondent agentúry TASS.Lietadlo s veľvyslancom pristálo na Dullesovom medzinárodnom letisku. Antonova privítali diplomati s ruského veľvyslanectva. Na letisku nebolo vidieť žiadnych novinárov, poznamenal spravodajca agentúry TASS.Antonov pricestoval do Washingtonu v deň, keď americké ministerstvo zahraničných vecí nariadilo Ruskej federácii, aby do 2. septembra, a toRusko v júli nariadilo USA, aby USA do 1. septembra znížili počet pracovníkov svojho veľvyslanectva v Moskve a všetkých troch konzulátov o 755, a to na 455. Väčšinu týchto pracovníkov tvoria miestni občania.Stalo sa tak po tom, čo americký Kongres schválil sankcie proti Rusku za údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a za jeho kroky na Ukrajine a v Sýrii.uvádza sa vo vyhlásení rezortu americkej diplomacie.Vzápätí reagovala Moskva. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v telefonáte so svojím americkým náprotivkom Rexom Tillersonomuviedol ruský rezort diplomacie vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra TASS.Výnos o vymenovaní Antonova do funkcie veľvyslanca Ruska v USA a stáleho pozorovateľa v Organizácii amerických štátov podpísal ruský prezident Vladimir Putin 21. augusta a zároveň ho uvoľnil z funkcie námestníka ministra obrany.Antonov je politickými analytikmi vnímaný ako zástanca tvrdej línie v postoji voči Spojeným štátom. Na poste ruského veľvyslanca v USA vystrieda Sergeja Kisľaka, ktorý vo Washingtone pôsobil od roku 2007.Kisľakovo meno sa v poslednom čase spomínalo v súvislosti s viacerými významnými predstaviteľmi novej administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa: jeho poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn odstúpil po tom, čo klamal o svojich kontaktoch s veľvyslancom Kisľakom, americký minister spravodlivosti Jeff Sessions sa zasa zriekol formálneho dohľadu nad vyšetrovaním prípadného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v roku 2016 po zverejnení správ, že neinformoval o svojich stretnutiach s Kisľakom, ktoré absolvoval ešte ako člen Trumpovho predvolebného tímu.