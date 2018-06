Do zahraničia idú deti, o ktoré je na Slovensku záujem, tvrdí Blahová

Na archívnej snímke Natália Blahová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. júna (TASR) – Slovensko posiela do zahraničia deti, o ktoré je u nás eminentný záujem. Povedala to v rámci rozpravy na zasadnutí Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny poslankyňa za SaS Natália Blahová. Podľa jej slov to je bežný postup Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC). Rozprava sa týkala správy o medzinárodných osvojeniach za rok 2017, ktorú v pondelok na výbore prezentoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš (Smer-SD). Správu vzal výbor na vedomie.Blahovú správa neoslovila, bola podľa nej skopírovaná z roku 2016.povedala v rozprave. Chýbali jej tiež informácie o tom, aké agentúry v zahraničí osvojenia sprostredkúvajú, či súkromné alebo štátne. Ako na jej slová reagovala riaditeľka CIPC Andrea Císarová, centrum nemá problém posunúť čísla, ktoré boli aktuálne do roku 2017. Takisto odpovedala i na to, že Luxembursko a Francúzsko majú na spoluprácu pri osvojovaní súkromné agentúry, vo všetkých ostatných krajinách sú to štátne.Opozičná poslankyňa upozornila i na prípad maloletého Jožka, ktorý bol do šiestich rokov v profesionálnej rodine. Tá podľa nej prejavila záujem o jeho adopciu. Avšak CIPC aj napriek tomu rozbehlo proces medzinárodného osvojenia na Maltu, kde teraz žije.vysvetlila Blahová. Dá sa to podľa nej vyhodnotiť ako marenie spravodlivosti či krivá výpoveď.Andrea Císarová z CIPC vysvetlila, že musia rešpektovať zákonné postupy, pričom centrum má úlohu spojiť a kontrolovať,Dodala, že ten, kto žiada o dieťa, musí byť aktívny. Podľa Blahovej však súdy spúšťajú proces na základe podkladov od CIPC.povedala v rozprave s tým, že nenapraviteľným spôsobom zasahujú deťom do života.Štátny tajomník rezortu práce Ondruš zlyhanie ich úradu odmieta.reagoval s tým, že je ťažké nevytvoriť si vzťah s dieťaťom, o ktoré sa takýto rodič stará. Pevne verí, že ak boli porušené zákony, súdy o tom spravodlivo rozhodnú.Ako Ondruš prezentoval v správe o medzinárodných osvojeniach za rok 2017, zvyšuje sa počet žiadateľov, cudzích štátnych príslušníkov, ktorí hľadajú deti na adopciu na Slovensku. Vlani bolo takto osvojených osem detí, tri šli na Maltu, dve do Holandska a ďalšie tri do Francúzska.