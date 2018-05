Do zákona proti týraniu zvierat sa majú dostať aj nebezpečné živočíchy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 19. mája (TASR) - Obce by mali získať právomoc udeľovať súhlas s chovom alebo držaním všetkých druhov nebezpečných živočíchov, nielen cicavcov, ako je to v súčasnosti. Takýto pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o veterinárnej starostlivosti navrhol opozičný poslanec Martin Fecko (OĽaNO). O samotnej právnej norme i o Feckovej iniciatíve sa rozhodne na konci aktuálnej schôdze parlamentu.upozorňuje Fecko, ktorému sa súčasná právna úprava nezdá dostatočná, keďže rieši len chov nebezpečných šeliem.Okrem cicavcov však podľa jeho slov patria medzi nebezpečné živočíchy aj niektoré druhy a triedy pavúkovcov, obojživelníkov, parýb a plazov.vysvetľuje Fecko.Chovateľ nebezpečného živočícha by mal mať čas požiadať obec o súhlas do 28. februára 2019. Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona sa však dokončia podľa doterajších právnych predpisov.V júli 2012 poslanci schválili zákon, podľa ktorého chovatelia nebezpečných šeliem, ako sú tigre, levy či medvede, potrebujú pre svoju záľubu povolenie aj od obecného zastupiteľstva. Dovtedy bolo potrebné v prípade záujmu o chov nebezpečného živočícha získať rozhodnutie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.Samotná vládna novela zákona o veterinárnej starostlivosti má definovať zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti týraniu zvierat. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku. Novelou sa rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Agrorezort si od novely sľubuje i efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním.Podľa schváleného harmonogramu mal už byť tento bod prerokovaný. Bol však odsunutý na koniec schôdze, keďže sa stále rieši formulácia, ktorá má dať veterinárnym inšpektorom kompetenciu vstupovať do obydlí, ak je dôvodné podozrenie, že je tam týrané zviera.