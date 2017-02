Do zimného štadióna v Rimavskej Sobote zateká, zatvorili ho

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michaela Zdražilová Ilustračná snímka Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Rimavská Sobota 8. februára (TASR) – Prevádzku zimného štadióna v Rimavskej Sobote musela samospráva v uplynulých dňoch nútene ukončiť. Ako informoval primátor Jozef Šimko na ostatnom februárovom mestskom zastupiteľstve, dôvodom sú problémy so strechou.„Je tam katastrofálna situácia v tom zmysle, že nám tam preteká. Na ľad a ďalšie priestory nám doslova prší, pretože sa na streche roztápa sneh,“ uviedol primátor s tým, že ju už dal preskúmať, pričom sa zistilo, že ju pokrýva fólia o rozlohe zhruba 3000 štvorcových metrov, ktorá je vo veľmi zlom stave.Štadión preto podľa jeho slov museli uzavrieť, kým strechu neopravia. „Otvoríme ho už jedine na jeseň tohto roka,“ avizoval Šimko s tým, že rimavskosobotskí hokejisti hrali posledný zápas na zimnom štadióne v Detve. „Prisľúbil som im, že nájom im tam ako mesto Rimavská Sobota preplatíme,“ dodal.Primátor upozornil aj na okolnosti, za ktorých bol štadión v rokoch 2004 až 2007 dostavovaný. „Bývalé vedenie doň preinvestovalo sumu 87 miliónov korún. To sú čísla, ktoré som získal na ekonomickom odbore mesta. Kým hokejista Gáborík v Trenčíne postavil na zelenej lúke štadión za 45 miliónov, Rimavská Sobota len do investícií do štadiónu dala 87 miliónov a teraz je situácia taká, že tam máme katastrofálny stav,“ podotkol.