Do zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku sa zapojí viacero rezortov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Na zlepšení kvality ovzdušia na Slovensku budú spolupracovať viaceré rezorty aj verejnosť. Zhodli sa na tom predstavitelia piatich ministerstiev na podujatí Clean Air Dialogue, ktoré Európska komisia (EK) realizuje v súvislosti s nedostatočnou úrovňou kvality ovzdušia. Jeho výstupom budú aj konkrétne opatrenia do novej stratégie ochrany ovzdušia, ktorú pripravuje ministerstvo životného prostredia.povedal Daniel Calleja, generálny riaditeľ pre životné prostredie v Európskej komisii (EK). Konštatoval, že v utorok a stredu (25.4.) budú o riešeniach diskutovať experti na dopravu, poľnohospodárstvo a hospodárstvo.upozornil.Súhlasí s ním vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko.povedal. Pripomenul, že do prípravy strategického materiálu môžu ešte pred schválením prispieť všetky zainteresované strany a občania.povedal minister životného prostredia László Sólymos. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia ministerstva životného prostredia, dopravy, hospodárstva, poľnohospodárstva a zdravotníctva. Po nich prišla povedať svoj názor aj verejnosť prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácii a iniciatív.Občianska iniciatíva za čisté ovzdušie vyjadrila svoju nespokojnosť s pomalým zlepšovaním kvality ovzdušia nielen na diskusii, ale aj na zhromaždení pred jej začiatkom.zhrnula postoj iniciatívy Dana Mareková. Iniciatívu podporuje aj Občianske združenie Cyklokoalícia, na zhromaždení sa zúčastnilo do desať ľudí.