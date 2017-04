Do zostavy FCB sa pred derby vráti Neymar, štart Iniestu otázny

Hráč FC Barcelony Neymar Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 28. apríla (TASR) - Zrejme bez Andresa Iniestu, ale za to aj s Neymarom v zostave nastúpia futbalisti FC Barcelona na víkendové mestské derby proti Espanyolu. Neymar si odpykal trojzápasový trest za červenú kartu, ktorú videl 8. apríla v súboji proti Malage.uviedol v piatok kouč FCB Luis Enrique. Nepotešili ho však správy ohľadne Iniestu, ktorý má svalové problémy.dodal Enrique. Ak Iniestu zranenie nepustí do hry, zastúpiť by ho mohol Andre Gomes, ktorý dal v stredu Osasune dva góly.Líder La Ligy má s mestským rivalom pozitívnu bilanciu, vyhral jedenásť z predchádzajúcich dvanástich duelov. V tabuľke má Barca rovnako bodov ako druhý Real Madrid, ten má jeden zápas k dobru. V sobotu Madridčania nastúpia proti Valencii.