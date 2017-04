Do ZUŠ nemusia školáci v Jastrabej dochádzať, majú ju priamo v obci

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jastrabá 24. apríla (TASR) - Základná škola s materskou školou Jastrabá (okres Žiar nad Hronom) oslávi tento rok 50. výročie svojho založenia. Slávnostný deň bude pre školu 20. mája, kedy si na školu prídu zaspomínať bývalí žiaci, ale aj učitelia. Počiatky školy a jej bývalých žiakov by mala podľa riaditeľa Nikola Nižníka pripomenúť aj výstava fotografií.Škola sídli v pôvodnej budove pozostávajúcej z piatich pavilónov, ktorú miestni stavali v akcii Z. "Bola stavaná a dimenzovaná v úplne inej dobe. Dnes už napríklad normy nespĺňa kotolňa," podotkol riaditeľ s tým, že najakútnejším problémom školy je práve kúrenie. Vymenená bola časť okien, opravená časť striech, no problémom ostávajú aj nezrekonštruované prechodové chodby do jednotlivých pavilónov.Do Jastrabej dochádzajú za vzdelávaním okrem miestnych detí aj deti zo susedných obcí Ihráč a Bartošova Lehôtka. V súčasnosti má škola 129 žiakov, z toho 41 žiakov má schválené individuálne vzdelávanie. V triedach je približne od sedem do 13 detí, vďaka čomu majú podľa Nižníka učitelia k deťom individuálny prístup. Nižší počet žiakov však robí riaditeľovi vrásky na tvári najmä z dôvodu financovania, zachovať školu v obci sa však snaží aj napriek tomu.V materskej škole sa vzdeláva 14 detí, jej kapacita je však väčšia. "Materskú školu sme po 50 rokoch prerobili. Od minulého leta funguje v zrekonštruovaných priestoroch," priblížil Nižník. Kým v minulosti mali škôlkari triedu a spálňu na jednom poschodí a sociálne zariadenia na druhom, v súčasnosti už majú všetko pokope.Pred štyrmi rokmi sa vedeniu školy podarilo dotiahnuť do obce učiteľov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici. "Spočiatku sem dochádzali šiesti, postupne sa však tento počet znížil a v súčasnosti sem dochádza už iba jedna učiteľka," podotkol Nižník, že udržať pobočku sa tak ukázalo ako problém. Za myšlienkou vytvoriť pri miestnej škole pobočku ZUŠ bolo najmä komplikované a nekomfortné dochádzanie detí do desať kilometrov vzdialenej Kremnice. Naopak vyvstali tak logistické nároky na samotných učiteľov.Atmosféru miestnej školy vystihuje podľa Nižníka pohoda. Škola si zakladá na rodinnom prístupe, nakoľko sa to len dá. Snahou je, aby sa deti a učitelia do školy tešili a nemali nechuť prísť na vyučovanie či do práce. Výhodou oproti mestským školám je aj prostredie, v ktorom sa nachádza. "My za prírodou nemusíme chodiť, máme ju okolo seba," podotkol Nižník s tým, že okolie školy očarí väčšinou rodičov s deťmi, ktorí sem prídu pre individuálne vzdelávanie z okolia Bratislavy.