Do Zvolena mieri bronzový medailista z MS dvadsiatok

Zvolen 7. októbra (TASR) - Účastník hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen doťahuje príchod 33-ročného fínskeho útočníka Jarkka Immonena.Bývalý člen reprezentačného tímu do 20 rokov získal na MS 2004 s Fínskom bronz. Počas svojej kariéry pôsobil výhradne len vo svojej domovine, účinkovanie v zvolenskom drese bude jeho prvým zahraničným angažmánom. V sezóne 2016/2017 hral za KooKoo, v 47 zápasoch zaznamenal tri góly a šesť asistencií.So svojim novým tímom by mal v nedeľu absolvovať rozkorčuľovanie a v prípade vybavenie nutných papierov, by mohol naskočiť na ľad už v zápase proti Novým Zámkom. Informovala oficiálna klubová webstránka.