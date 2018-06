Ilustračné foto Foto: Sedacky.com Foto: Sedacky.com

Bratislava 19. júna (TASR) - Doba odpisovania hmotného majetku sa meniť nebude. Parlament v utorok odmietol novelu zákona o dani z príjmov z dielne SaS.Poslanci navrhovali zliberalizovať režim rovnomerného odpisovania hmotného majetku pre 5. a 6. odpisovú skupinu tak, že by sa skrátila doba odpisovania pri 5. odpisovej skupine z 20 na 16 rokov a pri 6. skupine zo 40 rokov na 20 rokov.Liberalizácia doby odpisovania pre 5. a 6. odpisovú skupinu by podľa SaS zlepšila podnikateľské prostredie, umožnila by podnikateľom prispôsobiť túto možnosť svojim finančným plánom a podporila by investície do slovenskej ekonomiky aj tam, kde doteraz absentovali. Teda aj v ekonomicky slabých regiónoch v Slovenskej republike, najmä na juhu stredného Slovenska, ako aj na východe krajiny.Podľa poslancov v úhrne celej doby odpisovania by táto úprava pre štát bola rozpočtovo neutrálna, keďže ide len o rozloženie príjmov v čase. "V dôsledku vyšších odpisov sa síce na začiatku odhaduje väčší výpadok príjmov, avšak na tento výpadok má štát v čase ekonomickej konjunktúry vytvorený dostatočný priestor," presvedčení sú poslanci.Plénum odmietlo aj druhú novelu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve z dielne SaS. Cieľom návrhu zákona bolo, aby boli informácie z informačného systému o podporách poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Zároveň sa mal upraviť rozsah povinne zverejňovaných informácií a tiež mal byť k nim umožnený hromadný prístup.