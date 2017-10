Dobrá krajina pre život je volebným heslom ČSSD

Milan Chovanec, dočasne poverený vedením strany. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 18. októbra (TASR) - Občania Českej republiky si v piatok a sobotu (20. a 21. októbra) budú voliť nových poslancov do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.sa na politickej scéne profiluje ako proeurópska strana ľavého stredu presadzujúca jednotu hospodárskeho programu s programom zabezpečenia sociálnych istôt.je garancia a zabezpečenie spravodlivých miezd a dôchodkov, kvalitné verejné služby, rovnaký prístup k rôznym generáciám, pohlaviam a národnostiam, boj proti diskriminácii a extrémizmu.Volebný program v tomto roku má názov(Dobrá krajina pre život). Jedným z jeho hlavných cieľov je ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy a platov zamestnancov vo verejnej službe, zvýšenie rodičovského príspevku a zásadnou prioritou je zaistenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých a vo všetkých regiónoch.Vznikla 7. apríla 1878 ako Sociálně demokratická strana českoslovanská. V roku 1938 sa v priebehu pomníchovských udalostí preorganizovala do Národní strany práce. Na jar 1945 sa síce Československá sociální demokracie obnovila ako jedna zo zložiek Národného frontu, v júni 1948 ale bola zlúčená s Komunistickou stranou Československa (KSČ).Oficiálne bola na XXIV. zjazde v marci 1990 v Prahe jej činnosť obnovená. V meste Hradec Králové vo februári 1993 prijala svoj súčasný názov - Česká strana sociálno demokratická (ČSSD).V predčasných voľbách do Poslaneckej snemovne ČR z 25. a 26. októbra 2013 ČSSD získala 20,45 percenta hlasov. Okrem premiéra má v súčasnej vláde obsadené posty ministrov vnútra, ďalej školstva, mládeže a telovýchovy, ako aj zdravotníctva, priemyslu a obchodu, práce a sociálnych vecí, zahraničných vecí a ministra pre ľudské práva, rovnaké príležitosti a legislatívu.V Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR - dolnej komore parlamentu - má 50 poslancov, v Senáte - hornej komore - má 25 senátorov.Po rozpade Česko-Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej Českej republiky od 1. januára 1993 sa vo vedení ČSSD vystriedalo päť predsedov:(od februára 1993 do apríla 2001) – súčasný prezident ČR,(od apríla 2001 do júna 2004),(od júna 2004 do septembra 2005),(od mája 2006 do júna 2010) a(od septembra 2005 do mája 2006 a od júna 2010 do 14. júna 2017).a vedením strany je poverený Milan Chovanec, štatutárny podpredseda ČSSD a minister vnútra ČR. Volebným lídrom strany pre voľby do Poslaneckej snemovne v roku 2017 sa stal minister zahraničných vecí ČR Lubomír Zaorálek.ČSSD bola súčasťou väčšiny ponovembrových vlád v ČR. Od júla 1998 do júla 2002 bola súčasťou vlády vtedajšieho premiéra Miloša Zemana (s podpísanou opozičnou zmluvou a toleranciou poslancov Občianskej demokratickej strany), od júla 2002 do augusta 2004 bola súčasťou vlády premiéra Vladimíra Špidlu v koalícii s Úniou slobody-Demokratickou úniou (US-DEU), Kresťanskou a demokratickou úniou - Československou stranou ľudovou (KDU-ČSL), od augusta 2004 do apríla 2005 bola vo vláde Stanislava Grossa v koalícii s US-DEU a KDU-ČSL, od apríla 2005 do septembra 2006 bola súčasťou vlády Jiřího Paroubka v koalícii s US-DEU a KDU-ČSL, od mája 2009 do júla 2010 bola súčasťou vlády Jana Fischera (kandidovala spolu s ODS a SZ). Od januára 2014 je vo vláde Bohuslava Sobotku v koalícii s ANO a KDU-ČSL.