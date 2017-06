Dobrá správa pre niektorých Slovákov v Británii: Toto navrhuje Mayová

Občania Európskej únie žijúci v Spojenom kráľovstve päť rokov by mohli po vystúpení krajiny z bloku dostať "štatút usadených osôb", navrhla včera britská premiérka Theresa Mayová na samite Európskej rady (ER) v Bruseli. Informuje o tom spravodajská stanica BBC, citujúc diplomatické zdroje.





Tento nový imigračný štatút by im garantoval právo zostať v Spojenom kráľovstve, ako aj právo na zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a iné výhody po tzv. brexite. Mayová spresnila, že tento návrh bude prijatý len vtedy, ak budú zabezpečené rovnaké práva pre občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v členských štátoch EÚ.



Tí, ktorí prídu do krajiny po tejto lehote, ale pred termínom brexitu v marci 2019, budú zaradení do "tolerančného obdobia" so zámerom regulácie ich imigračného štatútu s vyhliadkou na neskoršie uchádzanie sa o štatút usadenej osoby. Predpokladá sa, že toto tolerančné obdobie bude dvojročné, informuje britské médium.



Predmetná dohoda podľa Mayovej poskytne istotu trom miliónom ľudí, ktorí si v Spojenom kráľovstve "založili rodiny, rozbehli kariéru a významne prispeli do rozvoja tamojšej spoločnosti". Premiérka zdôraznila, že Londýn nechce rozdeľovať rodiny a nepraje si, aby musel z krajiny odísť čo i len jeden jej súčasný obyvateľ.

Mayová: Predstavila som férovú dohodu pre občanov EÚ žijúcich v Británii

Za serióznu a férovú označila britská premiérka Theresa Mayová ponuku občanom Európskej únie žijúcim v Spojenom kráľovstve, ktorú v noci predstavila lídrom členských štátov. Dnes ráno opäť ubezpečila únijných občanov, že nebudú musieť odísť a poskytne im istotu do budúcnosti.

vyhlásila pred začiatkom druhého dňa summitu Mayová.

Zatiaľ nie je dohoda na tom, či tento štatút bude platiť aj pre ľudí, čo prídu do Británie až do dňa reálneho odchodu krajiny zo spoločenstva, čo by sa malo stať realitou 29. marca 2019. Únia na tom trvá, Mayová zas navrhla, aby ľudia, ktorí prídu do Británie pred marcom 2019 boli zaradení do

. Neskôr by sa mohli uchádzať o štatút usadenej osoby.

Merkelovej reakcia: Je do dobrý štart

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok v Bruseli vyhlásila, že sľub Británie zaručiť úplné práva občanom Európskej únie, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve päť rokov, je

v rozhovoroch o brexite.

Merkelová na konci prvého dňa dvojdňového summitu lídrov členských krajín EÚ uviedla, že britská premiérka Theresa Mayová svojim kolegom

, že občanom EÚ žijúcim takto dlho v Británii

aj po odchode Británie z EÚ.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Merkelová vyhlásila:

Nemecká kancelárka však upozornila, že dvojročné rokovania o brexite, ktoré sa začali tento týždeň, prinášajú so sebou

.

Konkrétne spomenula ako príklady účet, ktorý bude musieť Británia za odchod z EÚ zaplatiť, a tiež situáciu na hraniciach s Írskom.

dodala Merkelová.

V členských krajinách Európskej únie žije momentálne 1,5 milióna občanov Spojeného kráľovstva. Vyjednávania medzi Londýnom a Bruselom o brexite sa oficiálne začali tento týždeň v pondelok.

