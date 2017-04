Dobré skutky detí možno nominovať na ocenenie Detský čin roka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Dobré skutky detí - jednotlivcov aj kolektívov, možno opäť nominovať na ocenenie Detský čin roka. Na ocenenie môžu nominovať deti, rodičia aj pedagógovia do 30. júna. Ide už o 17. ročník projektu, záštitu nad ním prevzal prezident SR Andrej Kiska.hovorí Saša Broadhurst-Petrovická z občianskeho združenia Detský čin roka.Výzva, aby sa deti zapojili do projektu, prichádza tento mesiac do škôl. Vlani sa do projektu zapojilo 819 školských zariadení. "povedala Broadhurst-Petrovická.Do projektu možno prihlásiť dobré skutky detí do 16 rokov, a to v kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin. Viac informácií možno nájsť na webe www.detskycin.sk.