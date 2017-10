DOBRÉ VZŤAHY SO ŠÉFOM sa vyplácajú: Zamestnanci zarobia o 17 % viac

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Väčšina zamestnancov na Slovensku vychádza so svojím šéfom dobre. A môže sa im to vyplatiť. Tí, ktorí sú so svojím nadriadeným priatelia, dokážu totiž zarobiť v priemere až o 17 % viac. Na druhej strane si však šéf od jeho kolegov - priateľov môže vypočuť viac kritiky. Títo zamestnanci vyčítajú nadriadeným najmä to, že nemajú guráž, rozhodnosť, ako aj nedostatočnú kreativitu. Ukázal to najnovší prieskum portálu Platy.sk. Prieskum bol súčasťou Paylab Compensation monitora, ktorý sleduje trendy v odmeňovaní. Zúčastnilo sa na ňom 12.157 respondentov.Priateľský vzťah so šéfom deklarovalo 60 % respondentov. Problém so svojím nadriadeným nemajú len ľudia s nadpriemerným platom, ale aj zamestnanci s nižším zárobkom. Je ich však podielovo menej ako nadpriemerne zarábajúcich.Približne štyria z 10 zamestnancov na Slovensku charakterizujú svoj vzťah so šéfom skôr neutrálne až negatívne. Rezervovaný vzťah so šéfom má 36 % opýtaných, 3 % zamestnancov majú s nadriadeným chladný až nepriateľský vzťah.Priateľské vzťahy sú pritom najmä v strednom manažmente, u kvalifikovaných technických pracovníkov, či u zamestnancov v IT. Lepšie vzťahy s priamym nadriadeným pritom majú mladší pracovníci do 35 rokov.Takmer tretina šéfov je však podľa Slovákov neférová, neúprimná. Súčasným lídrom podľa zamestnancov chýba aj ochota, odborné skúsenosti a pokora. Ľudia, ktorí majú s nadriadeným priateľský vzťah, sa však častejšie sťažujú na to, že šéf nemá guráž a rozhodnosť, a tiež je málo kreatívny.uvádza sa v prieskume.Zamestnanci, ktorí zarábajú na Slovensku podpriemerne, sa sťažujú, že šéfom chýba férovosť, ochota, slušnosť, pokora a väčšia otvorenosť. Zamestnancom s nadpriemerným príjmom zase chýba u šéfov okrem odborných skúseností aj charizma, odvaha a guráž, rozvaha a kreativita.Z hľadiska pohlaví vnímajú zamestnanci horšie nadriadené ženy.priblížil prieskum. Prieskum ale ukázal, že na Slovensku šéfuje žena 26 % zamestnancov. Približne podobné podiely sú aj v Českej republike, Maďarsku a v Poľsku.