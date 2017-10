Dobrindt: Nemecká vládna koalícia možno vznikne až na budúci rok

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a jej stranícki kolegovia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 10. októbra (TASR) - Nemecko bude možno musieť počkať až do budúceho roka, kým sa vytvorí nová vláda. Uviedol to Alexander Dobrindt, šéf parlamentnej frakcie Kresťanskosociálnej únie (CSU) v spolkovom parlamente, ktorého dnes citovala agentúra Reuters.CSU je spojenec Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, ktorá sa snaží spolu so Slobodnou demokratickou stranou (FDP) a zelenými vytvoriť vládnu koalíciu.Podľa Dobrindta bude musieť byť koaličná dohoda ešte podrobnejšia ako tá, ktorá spájala veľkú koalíciu v predchádzajúcom parlamente.Konzervatívni spojenci CDU-CSU odstránili v nedeľu jednu prekážku pre vytvorenie novej koalície, keď po niekoľkoročných nezhodách dospeli k vzájomnej zhode ohľadne obmedzenia prisťahovalectva. Dobrindt však uviedol pre televíziu Reuters, že zaistenie trojčlennej aliancie bude ťažké.uviedol Dobrindt.dodal.Takéto spojenectvo známe pod názvom "jamajská koalícia", pretože ich tradičné farby - čierna (CDU/CSU), žltá (FDP) a zelená - sa zhodujú s farbami vlajky karibského štátu Jamajka, je pre Merkelovú jedinou realistickou možnosťou vytvorenia vlády, dodala agentúra Reuters.