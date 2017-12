Dobrovoľníci cez sviatky pomáhajú najmä seniorom či ľuďom bez domova

Ilustračná snímka Foto: archív DS Vŕba - Dominika Brchnelová Foto: archív DS Vŕba - Dominika Brchnelová

Bratislava 25. decembra (TASR) – Dobrovoľníci pomáhajú počas vianočných sviatkov v Bratislavskom kraji najmä pri koledovaní, pečení vianočného pečiva, ale aj pri varení a rozdávaní jedla pre seniorov či ľudí bez domova. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka a koordinátorka dobrovoľníkov Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Gabriela Podmaková.Počas sviatkov je stále aktuálna pomoc ľuďom bez domova.priblížila Podmaková. V prípade, že počas sviatkov vonkajšie teploty klesnú hlboko pod bod mrazu, budú tieto organizácie, ale aj hlavné mesto hľadať veľký počet dobrovoľníkov. Tí by potom pomáhali sociálnym pracovníkom na vybraných miestach v Bratislave a rozdávali teplé nápoje.O pomoci a dobrovoľníctve sa podľa jej slov hovorí hlavne počas Vianoc. Ako tvrdí, na jednej strane je to dobré, pretože ľudia sa dozvedia o tom, čo je naozaj akútne. Na druhej strane je však faktom, že počas Vianoc je dobrovoľníckych ponúk veľmi málo.podotkla Podmaková. Väčšina ponúk pre dobrovoľníkov bola podľa nej už minulý týždeň obsadená, ľudia sa však stále môžu hlásiť, ak im nevadí dozvedieť sa o akcii a ísť pomôcť na poslednú chvíľu.