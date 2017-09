Dobrovoľníci čistili v Národnom parku Poloniny vodné toky i turistický

Na archívnej snímke Stužický prales v NP Poloniny Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Nová Sedlica/Zboj 28. septembra (TASR) – Študenti z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity navštívili tento týždeň viaceré lokality Národného parku (NP) Poloniny za účelom dobrovoľníckych prác, ale aj spoznávania tohto územia. Zbierali odpadky, vyčistili turistický chodník, popritom sa aj vzdelávali.Ako TASR informoval riaditeľ Správy NP Poloniny Mário Perinaj, 15 študentov prišlo do oblasti v okrese Snina dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.uviedol s tým, že odpad roztriedili do zberných nádob. Ďalšou z aktivít bolo čistenie turistického chodníka smerujúceho na Riabu skalu v katastri Zboja.vymenoval. Súčasťou týždňovej akcie je aj exkurzia v území či prednáška o súčasnom stave ochrany prírody na Slovensku. V podobných aktivitách by Správa NP rada pokračovala aj v budúcnosti v iných lokalitách národného parku.vysvetlil Perinaj. Podľa jeho slov výhodou dobrovoľníckej činnosti vo vzťahu k miestnemu obyvateľstvu vo všeobecnosti je aj to, že pôsobí výchovne.spomenul.Za pozitívnu považuje riaditeľ aj spoluprácu Správy NP a miestnej samosprávy.uzavrel.NP Poloniny s rozlohou približne 29.800 hektárov tvorí spolu s priľahlým chráneným územím Poľska a Ukrajiny prvú trilaterálnu biosférickú rezerváciu na svete a aktuálne druhú najväčšiu. Jeho súčasťou sú prírodné lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Raritou v Poloninách je napr. prítomnosť zubra hrivnatého vo voľnej prírode. Územie sa pýši tiež unikátnou bohatou drevenou architektúrou, predovšetkým cerkvami zo 17. a 18. storočia.