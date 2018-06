Dobrovoľníci môžu darovať krv v priestoroch Jókaiho divadla v Komárne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 8. júna (TASR) – Nemocnica Komárno sa zapojí do projektu Divadelnej kvapky krvi. V utorok 12. júna od 8. do 11. hodiny môžu dobrovoľníci darovať krv v priestoroch Jókaiho divadla v Komárne na Petőfiho ulici.povedala primárka oddelenia hematológie a transfúziológie Enikő Radi.Darcom krvi sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov vážiaci viac ako 50 kilogramov. Vhodnosť darcu posúdi lekár individuálne a priamo na mieste. Deň pred darovaním krvi by mal človek prijať veľa tekutín, nejesť mastné jedlá, nepiť alkohol a ráno by mal zjesť len ľahké raňajky. Muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka, ženy maximálne trikrát do roka.