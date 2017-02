Dobrovoľníci na Novom Zélande zachránili asi sto veľrýb

Nemecká návštevníčka polieva vodou veľrybu na pláži Farewell Spit na Novom Zélande,10.2.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 11. februára (TASR) - Dobrovoľníkom na Novom Zélande sa podarilo zachrániť a dostať späť do mora asi sto z vyše 400 veľrýb, ktoré vo štvrtok uviazli na odľahlej pláži Farewell Spit na Južnom ostrove. Informovala o tom agentúra AP.V priebehu noci na piatok však približne 75 percent zo 416 guľohlavcov uhynulo. Ide o jeden z najtragickejších incidentov svojho druhu na Novom Zélande za uplynulé roky.Záchranárom sa časť veľrýb podarilo dostať na more už v piatok, avšak viaceré sa znova vyplavili na pláž. Dnešné pokusy dostať ich do mora boli úspešnejšie, konštatovala agentúra AO. Okrem iného sa totiž zlepšili aj poveternostné podmienky a more bolo po prílive čistejšie. Jeden z dobrovoľníkov vyjadril nádej, že vodcom húfu sa veľryby podarí vyviesť na otvorené more. V snahe zabrániť veľrybám, aby znova priplávali k pláži, dobrovoľníci pri pobreží vytvorili ľudskú reťaz.Novozélandské úrady sa po záchrannej akcii teraz sústreďujú na riešenie problému s telami uhynutých veľrýb. Jednou z možností je, že ich nechajú v mori na mieste úhynu, obávajú sa však, že rozkladajúce sa trupy by more mohlo odplaviť k obývaným častiam pobrežia.Vo februári 2015 uviazlo na brehu v približne rovnakej oblasti takmer 200 guľohlavcov, podarilo sa zachrániť 60 z nich.Podľa ochranárskej organizácie Project Jonah sa historicky najrozsiahlejšie zaznamenané uviaznutie veľrýb na pláži udialo v roku 1918, keď na Chathamových ostrovoch, ktoré patria Novému Zélandu, uviazlo na plytčine zhruba 1000 guľohlavcov.Guľohlavec je v tomto smere najzraniteľnejšou veľrybou, keďže sa presúva vo veľkých húfoch. Vedci stále nepoznajú uspokojivú odpoveď na to, prečo tieto morské cicavce často končia na súši. Predpokladá sa však, že v tom zohráva úlohu viacero nepriaznivých faktorov - od chorôb po extrémne počasie.