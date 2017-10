Dobrovoľníci v Prešove pomáhali v hospici aj na hrade

Na ilustračej snímke dobrovoľníctvo DS Vŕba. Foto: archív DS Vŕba - Dominika Brchnelová Foto: archív DS Vŕba - Dominika Brchnelová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 13. októbra (TASR) – Počas tohtoročného desiateho ročníka Dní aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji pripravilo 28 organizácií takmer 40 dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu. V priebehu troch týždňov sa do nich zapojilo 1133 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 4755 hodín. Informovala o tom predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra Dominika Hradiská.doplnila Hradiská. Dni aktívneho dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji konali v dňoch 16. septembra až 6. októbra. Podľa jej slov dobrovoľníci mohli pomôcť pri výstavbe pastoračného centra, skrášľovaní záhrad, natieraní plota či rekonštrukcii vyhorenej klubovne. Boli vítaní aj ako komparz v historickom divadle, pri prácach na obnove hradu, výrobe terapeutických pomôcok, sprevádzaní klientov zariadenia sociálnych služieb a iných aktivitách.Najviac dobrovoľníčok sa zapojilo do aktivít, ktoré v rôznych obciach kraja pripravili členky krajskej organizácie Únie žien Slovenska. Takmer dve stovky dobrovoľníkov navštívili Hospic a Denný stacionár Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a takmer stovka nemocnicu v Humennom. V oboch prípadoch pomáhali pri zlepšovaní prostredia zariadení pre klientov, výrobe pomôcok aj priamej práci s klientom.Podujatie oslovilo všetky vekové kategórie, výrazne však prevažovali mladí ľudia do 30 rokov, ktorí tvorili viac ako tri štvrtiny všetkých zapojených dobrovoľníkov.Podujatie bolo príležitosťou pre dobrovoľnícke organizácie prezentovať sa a získať nových dobrovoľníkov, ľuďom zas ponúklo možnosť nezáväzne vyskúšať angažovanie sa v nových oblastiach, získať kontakty a možno aj miesto pre uplatnenie svojich zručností.