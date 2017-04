Dobrovoľníci vyzbierali na Domaši viac ako 350 vriec odpadu

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Vranov nad Topľou 26. apríla (TASR) – Dobrovoľníci vyzbierali na brehoch vodnej nádrže Domaša viac ako 350 vriec odpadu. Motivovať tak chcú nielen deti, ale aj dospelých, aby vedeli, že odpad nepatrí do prírody.Približne 100 dobrovoľníkov vyčistilo brehy Domaše v rekreačných strediskách Eva a Monika od prevažne naplavených odpadkov. "Puviedol pre TASR Rastislav Košalko, predseda Občianskeho združenia (OZ) Vranovské vydry, ktoré je jedným z iniciátorov tradičnej jarnej akcie. Podľa jeho ďalších slov opakované čistenie prináša čoraz menej odpadu v rekreačných strediskách. "doplnil.Občianske združenie organizuje okrem športových aj kultúrne podujatia. Pre takúto environmentálnu iniciatívu sa podľa Košalka rozhodli pre to, že ju pozorovali aj pri iných nádržiach, kde sa ľudia vedeli spojiť a vyčistiť ju." povedal na margo obce Kvakovce, ktorá spravuje rekreačnú oblasť Dobrá.doplnil s tým, že sa to nedá porovnať s inými časťami Domaše.Vyzbieraný odpad zlikviduje po dohode obec Holčíkovce vo Vranovskom okrese na svoje náklady.Akcia bola zároveň ukončením otužileckej sezóny, členovia OZ Vranovské vydry sa poslednýkrát vykúpali v studenej Domaši.