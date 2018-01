Dobrovoľníci zmapujú vodné vtáctvo na Zemplínskej šírave

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senné 10. januára (TASR) – Do medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva, ktoré sa v tomto roku realizuje od 6. do 21. januára, sa zapojil aj dolný Zemplín. Dobrovoľníci sú už v teréne.Ako TASR informoval Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, z pohľadu zimovania vtáctva je v tomto regióne najvýznamnejšia Zemplínska šírava.uviedol s tým, že Senianske rybníky, ktoré sú chráneným vtáčím údolím, sú plytkejšie.spomenul. Odhaduje však, že na Šírave bude najviac vtákov, aj čo sa týka počtu jedincov, aj počtu druhov. Obidve lokality zmapujú v piatok 12. januára.vysvetlil.Najbežnejším druhom typickým pre dolný Zemplín v tomto období, rovnako ako pre celé územie Slovenska, je podľa Repela kačica divá, ktorú na Šírave počítajú v niekoľkých stovkách až tisícoch.doplnil. K málopočetným a vzácnym druhom patria chochlačky morské, ktoré už podľa Repela sú na Zemplínskej šírave, ďalej sú to potáplice stredné, ktoré by sa tam tiež mohli vyskytnúť.spomenul.Koordinovaným sčítaním vtáctva v celej Európe sa podľa Repela získava okrem iného prehľad o početnosti a druhoch vodných vtákov, tiež o distribúcii. Prínosom sú rovnako informácie o najvýznamnejších zimoviskách, ale aj lokalitách, ktoré sa oplatí chrániť, resp. je nevyhnutné sa zamerať na ich väčšiu ochranu. Sčítavanie v zime je podľa neho efektívnejšie, keďže sa vtáky prirodzene združujú do kŕdľov.doplnil.Zmeny, ktoré sú na dolnom Zemplíne najčastejšie pozorované, súvisia podľa Repela s klimatickými podmienkami.spomenul v tejto súvislosti chochlačky, kormorány či severské druhy husí.doplnil s tým, že tomu budú zodpovedať aj aktuálne výsledky.