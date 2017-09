Dobrý trh sa vracia na Panenskú ulicu, zaberie aj Podjavorinskú

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Čerstvá zelenina a produkty, originálny slovenský dizajn, ale aj tvorivé workshopy a lekcie kompostovania. Aj to prinesie Dobrý trh, ktorý sa bude konať v piatok 15. septembra na Panskej a Podjavorinskej ulici v bratislavskom Starom Meste. Pre návštevníkov bude pripravených viac ako 130 stánkov rozložených od Suchého mýta po Svoradovu ulicu.hovorí Barbara Zavarská z tímu Dobrého trhu.Rozšírenie trhu prináša so sebou aj nových členov, ktorí sa do podujatia zapájajú, napr. Vysokú školu múzických umení alebo miestne Senior centrum. Nové priestory sú podľa organizátorov zároveň príležitosťou na otvorenie ďalších, bežne neprístupných dvorov a budov. Tentoraz bude napríklad možné nazrieť do opustenej nemocnice na Podjavoriskej ulici. Pripravené sú tiež tematické prechádzky, v dvore Základnej umeleckej školy M. Ruppeldta bude tančiareň so živou hudbou. Súčasťou Dobrého trhu bude tradične aj Detský trh na Lýcejnej ulici.Dobrý trh naďalej pokračuje v snahe byť podujatím bez odpadu. Na jar sa podarilo znížiť objem komunálneho odpadu na desať percent, zvyšný odpad sa zrecykloval alebo skompostoval. Aj tentoraz tak bude zakázané servírovať jedlo a nápoje v plaste, riad musí byť rozložiteľný.dopĺňajú organizátori.Dobrý trh bude na Panenskej a Podjavorinskej ulici od 10.00 do 17.00 h.