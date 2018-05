DOBRÝ VÝKON: Mladí Slováci vo finále Slovakia Cupu zdolali Česko

Na snímke vpravo hráč Slovenska U18 Matúš Vojtko a hore hráč Česka U18 Tomáš Čvančara vo finálovom zápase turnaja Slovakia Cup 2018 Slovensko U18 - Česko U18 v Senci 11. mája 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Finále:



Slovensko - ČR 1:0 (0:0)



Gól: 67. Múdry, rozhodoval: Otčenáš



zostava SR: Krajčírik - Suľa, Pišoja, Holub, Vojtko - Mader (52. Múdry) - Martišiak, Machara, Gono, Slebodník (52. Kmeť) - Čerňanský (62. Strelec)

Ďalšie výsledky:



o 7. miesto:



Maďarsko - Kazachstan 2:4 (0:2)



o 5. miesto:



Wales - Ukrajina 0:5 (0:2)



o 3. miesto:



Azerbajdžan - USA 0:3 (0:1)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senec 11. mája (TASR) - Slovenskí futbalisti do 18 rokov triumfovali v piatkovom finále medzinárodného turnaja Slovakia Cup nad Českou republikou 1:0. O víťazstve zverencov trénera Milana Malatinského rozhodol v seneckom NTC v 67. minúte utešenou strelou z vyše 25 metrov Timotej Múdry z 1. FC Tatran Prešov.Slováci v základnej A-skupine zdolali Wales 4:1 a Maďarsko 4:2, následne remizovali 0:0 s Azerbajdžanom. So siedmimi bodmi sa stali víťazmi skupiny. Česi prešli B-skupinou bez straty bodu.Pre Slovensko to bol na turnaji už šiesty triumf. Minulý rok sa tešili z prestížneho triumfu Rusi, Slováci boli tretí.