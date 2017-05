Dočasné premostenie pri Malužinej už osadili

Na archívnej snímke prepadnutý most v katastri obce Malužiná v okrese Liptovský Mikuláš. Foto: TASR Foto: TASR

Malužiná 1. mája (TASR) - V katastri Malužinej v okrese Liptovský Mikuláš už osadili dočasné premostenie. To nahrádza pôvodný cestný most, ktorý v piatok 28. apríla večer strhla prívalová vlna zo Svidovského potoka. Informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Dočasné premostenie priviezli 29. apríla večer ťažkou hasičskou technikou zo Správy štátnych hmotných rezerv SR, z odštepného závodu Čachtice.uviedla Farkasová. Prvá skúšobná jazda cez most sa podľa nej uskutočnila o 15.40 h.Pri záchranných prácach zasahovali hasiči zo Záchranných brigád HaZZ v Žiline a Malackách, z hasičských staníc v Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrice a Brezna a dobrovoľní hasiči z Oravy a Malužinej.